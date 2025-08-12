Tennis: Matchbälle abgewehrt: Seidel im Achtelfinale von Cincinnati

Ella Seidel gelingt beim Masters-Turnier gegen eine Amerikanerin die nächste Überraschung. Im Tiebreak zeigt sie sich besonders nervenstark. Wie weit kann es für die Außenseiterin noch gehen?
Cincinnati - Tennisspielerin Ella Seidel hat ihren sensationellen Erfolgslauf beim letzten Masters-Turnier vor den US Open fortgesetzt. Die 20 Jahre alte Hamburgerin zog durch ein 6:4, 2:6, 7:6 (8:6) gegen die Amerikanerin McCartney Kessler (26) ins Achtelfinale von Cincinnati ein und feierte damit den bislang größten Erfolg ihrer Karriere.