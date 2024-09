Tennis: Lungenentzündung: Zverev sagt für Turnier in Peking ab

1 Alexander Zverev sagt für das Turnier in Peking ab. Foto: Christophe Gateau/dpa

Nach dem Sieg beim Laver Cup nimmt sich Tennisprofi Alexander Zverev eine Auszeit und sagt für das Turnier in Peking ab. Nun kennt er den Grund für seine gesundheitlichen Probleme in der letzten Zeit.









Peking - Tennisprofi Alexander Zverev muss wegen einer Lungenentzündung auf einen Start beim Turnier in Peking verzichten. Nach dem gewonnen Laver Cup am vergangenen Wochenende in Berlin gönnt der Weltranglisten-Zweite sich und seinem Körper eine längere Pause. "Leider wurde bei mir eine Lungenentzündung diagnostiziert, was die Schwierigkeiten erklärt, die ich in den letzten Monaten körperlich hatte", sagte Zverev der Deutschen Presse-Agentur. "Ich muss mich zunächst um meine Gesundheit kümmern, um so schnell wie möglich wieder an Wettkämpfen teilnehmen zu können."