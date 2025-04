Tennis: Kroos in der Box - Zverev kämpft sich nach Frust-Foto weiter

Kroos in der Box - Zverev kämpft sich nach Frust-Foto weiter

1 Mit erheblicher Mühe rang Zverev den Spanier Davidovich Fokina nieder. Foto: Manu Fernandez/AP/dpa

Nach einem Fehlstart zieht Tennisprofi Alexander Zverev ins Achtelfinale von Madrid ein. Ein Ballwechsel führt dazu, dass Zverev zum Handy greift und eine Verwarnung kassiert.









Madrid - Knapp einen Monat vor Beginn der French Open hat Alexander Zverev beim Masters-1000-Turnier in Madrid einen weiteren Rückschlag gerade so abgewendet. Nach einem völlig verpatzten Start kämpfte sich die Nummer zwei der Tennis-Welt in der dritten Runde zu einem 2:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:0) gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina.