1 Tim Pütz (l) und Kevin Krawietz verlieren das Finale bei den US Open. Foto: Marton Monus/dpa

Erstmals stehen Tim Pütz und Kevin Krawietz gemeinsam in einem Grand-Slam-Finale. Zum Titel reicht es nicht. Für die beiden geht es schnell weiter nach China.









New York - Kevin Krawietz und Tim Pütz haben den Doppel-Titel bei den US Open verpasst. Das Davis-Cup-Duo verlor das Endspiel im Arthur Ashe Stadium von New York in 1:33 Stunden mit 4:6, 6:7 (4:7) gegen die Australier Max Purcell und Jordan Thompson.