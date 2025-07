Grenzacherinnen haben in der Tennis-Oberliga gegen Oberweier mit 4:5 das Nachsehen.

GRENZACH-WYHLEN. Es hat nicht viel gefehlt, und die Grenzacher Oberliga-Damen hätten erneut einen Überraschungscoup gelandet. Gegen den Favoriten und Tabellenführer TC BW Oberweier mussten sie sich am Ende nur knapp mit 4:5 geschlagen geben. In der vergangenen Runde schlug ein unerwarteter Erfolg zu Buche.

„Sie kamen nicht mit ihrer besten Aufstellung“, erklärt Teamchefin Alina Oschem. Allerdings konnten auch die Gastgeberinnen am Sonntag nicht aus dem Vollen schöpfen und somit auch nicht davon profitieren. „Bei uns haben viele Eigene gespielt“, sagt Oschem.

Und die Leistung der abstiegsbedrohten Grenzacher Mannschaft kann sich sehen lassen. Zwar konnte man am Ende keine Punkte einheimsen, aber immerhin vier Matches für sich verbuchen. Zwei Siege stellten die Gastgeberinnen im Einzel und zwei im Doppel.

Rieke Wendt war es einmal mehr, die nach einem hart umkämpften Duell im Match-Tiebreak gegen Stefanie Killeweit die Oberhand behielt. „Das war ein echtes Marathonmatch“, fasst Oschem zusammen, nachdem Wendt beim 10:8 den längeren Atem bewies. Etwas weniger Aufwand musste Leonie Epper betreiben, als sie die junge Liana Kolesnikow in zwei Sätzen deutlich besiegte.

An einem dritten Matchpunkt knapp vorbeigeschrammt ist Grenzachs Luzie Francke, die ihren starken Auftritt gegen Anica Wünsche von Leupoldt, immerhin um vier LK-Punkte besser klassiert, nicht belohnen konnte. Nach verlorenem ersten Satz kämpfte sie sich ins Spiel zurück, gewann Durchgang zwei, um dann im Match-Tiebreak mit 5:10 den Kürzeren zu ziehen.

Ganz vorne war gegen zwei starke Französinnen kein Kraut gewachsen. Im Duell der beiden Einser blieb Lucia Sutter gegen Lucie Brun beim 2:6 und 2:6 ohne Chance, während ihre Schwester Frieda gegen Severine Deppner ebenfalls deutlich in zwei Sätzen unterlag. Nicht besser erging es Alina Oschem an Position sechs. Sie unterlag Sophie Weiner in zwei Sätzen.

Um die Partie dennoch noch für sich zu entscheiden, hätte Grenzach alle drei Doppel für sich entscheiden müssen. „Der Tagessieg war schier unmöglich“, meinte Oschem. Aber die Zielsetzung lautete, zwei der drei Doppelpartien nach Hause zu bringen. Und diese Vorgabe wurde erfüllt.

Während die Sutter-Schwestern im Einser-Doppel chancenlos blieben, holten Francke/Epper in zwei Durchgängen und Wendt/Oschem die beiden Zähler. Letztere mussten kämpfen, um schließlich im Match-Tiebreak die Nase vorne zu haben.

Vor dem letzten Spieltag am kommenden Wochenende rangiert der TC 1923 Grenzach an vorletzter Stelle im Siebener-Feld. Mit einem Sieg gegen Markdorf könnten Oschem & Co. theoretisch noch Donaueschingen auf dem vierten Rang überholen.

Einzel: Lucia Sutter – Brun 2:6, 2:6, Frieda Sutter – Deppner 3:6, 0:6, Francke – Wünsche von Leupoldt 3:6, 6:2, 5:10, Wendt – Killeweit 7:5, 1:6, 10:8, Epper – Kolesnikow 6:3, 6:3, Oschem – Weiner 2:6, 3:6. Doppel: Sutter/Sutter – Brun/Deppner 2:6, 0:6, Francke/Epper – Killeweit/Kolesnikow 6:4, 6:0, Wendt/Oschem – Wünsche von Leupoldt/Weiner 6:7, 6:2, 10:1.