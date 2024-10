Tennis ITF-Turnier in Villingen

1 Siegerehrung nach dem Junioren-Finale: Bilal Cinar (VS Tennis Academy), Erwin Koller (Geschäftsführer AHG Autohaus), Finalist Petr Brunclik, Sieger Thijs Boogard, Jürgen Hähnel (Bezirksvorsitzender Schwarzwald-Bodensee) und Turnierdirektor Strahinja Jovanovic (von links nach rechts). Foto: Jürgen Müller

Erstmals wurde ein ITF-Jugendturnier im Villinger Friedengrund ausgetragen. Vendula Valdmannova (Tschechische Republik) und Thijs Boogaard (Niederlande) siegten im Einzel. Turnier-Direktor Jovanovic zieht ein Fazit.









Jugend-Weltklasse zu Gast in der VS Tennis Academy: Acht Tage lang ging es rund im Villinger Friedengrund. Am Sonntag startete die Qualifikation des J 200 ITF Jugend-Weltranglistenturnieres.