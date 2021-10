1 Ein ehemaliger Geschäftsführer des WTB hat jahrelang Gelder veruntreut. Foto: imago/Hanno Bode

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Das Präsidium hat den Delegierten des Württembergischen Tennisbundes die Ermittlungsergebnisse im Betrugsskandal präsentiert. Danach gab es erste personelle Konsequenzen.















Link kopiert

Stuttgart - Nur einen Steinwurf entfernt von der Justizvollzugsanstalt in Stammheim liegt das Anwesen des Württembergischen Tennis-Bundes (WTB) – traumhaft an einem Waldrand. Während dort am Samstag in den Tennishallen gut gelaunte Trainer fortgebildet wurden, kam es im Keller des Verbandsgebäudes zu einer düsteren Veranstaltung.