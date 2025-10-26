Alexander Zverev zeigt in Wien seine beste Leistung seit Wochen, muss sich aber im Finale Jannik Sinner geschlagen geben. Zum nächsten Turnier reist der Deutsche als Titelverteidiger.
Wien - Beim Handshake am Netz konnte Alexander Zverev bereits wieder lächeln, seine Enttäuschung aber nicht komplett verbergen. Deutschlands bester Tennisprofi hat das Finale von Wien trotz starker Leistung gegen Jannik Sinner verloren, mit seinem besten Auftritt seit Wochen aber Hoffnung auf einen erfolgreichen Saisonendspurt gemacht. In einer Revanche für das Australian-Open-Endspiel vom Saisonanfang unterlag Zverev dem Italiener mit 6:3, 3:6, 5:7 und verpasste seinen 25. Titel auf der ATP-Tour.