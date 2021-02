Tennis in VS Der große Wunsch: Planungssicherheit

Deshalb ließ es der Badische Tennisverband (BTV) seinen Klubs offen, ob sie daran teilnehmen wollen. Vor allem weil zu Beginn noch strenge Regularien auf Geheiß der Landesregierung herrschten – in einem Auto zu Auswärtsfahrten sollten sich nur zwei Personen befinden, lediglich drei Spieler eines jeden Teams durften die Anlage gleichzeitig betreten, die Duschen waren geschlossen und ein Mannschaftsessen verboten – entschied sich der TC Blau Weiß dagegen. Weil der Charakter von solchen Begegnungen, bei denen trotz aller sportlichen Rivalität auch die soziale, sprich zwischenmenschliche Komponente eine wesentliche Rolle spielt, nicht mehr gegeben war. So sprachen sich nahezu alle Villinger Spieler gegen eine Teilnahme aus.

Konsequenzen zog diese Vorgehensweise aber nicht nach sich, jede Truppe durfte in ihrer angestammten Spielklasse bleiben. Egal ob auf Bezirks- und Verbandsebene – oder gar übergreifend in der Regionalliga.

"Das hatte für uns natürlich erhebliche finanzielle Einbußen zur Folge, schließlich haben wir auf Meldegebühren oder Ordnungsgelder bei Klubs, die ihre Mannschaften nach Erstellung des Spielplans zurückgezogen haben, verzichtet", sagt Samuel Kainhofer, der Geschäftsführer des BTV. Um gleich darauf noch konkreter zu werden: "Wir sprechen hier von einem hohen fünfstelligen Betrag, den wir rein aus Rücklagen gestemmt haben." Nicht zu vergessen die viele Arbeit. Wochenlang saßen die verschiedenen Spielleiter daran, um die fertigen Gruppeneinteilungen und ausgearbeiteten Begegnungen dann wieder in die Tonne treten zu müssen.

Nicht zuletzt deshalb zog der BTV seine Konsequenzen aus der vergangenen Saison. "Die Meldefrist für die Teams ist abgelaufen, hier können wir sehr zufrieden sein. Rund 4 200 Mannschaften haben sich allein in unserem Verbandsgebiet für die verschiedenen Klassen gemeldet. Damit bewegen wir uns nahezu auf dem Niveau von vor Corona. Was zeigt, wie heiß die Spieler auf Verbandsspiele sind", betont Kainhofer.

Zu dieser Anzahl kommen noch Klubs, die überregional antreten – von der Bundes- bis zur Südwest-Liga. Doch bei den tatsächlichen Spielplänen und deren Veröffentlichung müssen sich die Vereine und ihre Akteure noch etwas gedulden. "Hier hoffen wir auf die Einsicht aller Beteiligten. Immerhin bekommen wir klare Vorgaben von der Politik, die wir als Sportverband dann umsetzen müssen. Und noch einmal soll die ganze Arbeit nicht umsonst gewesen sein", sagt er.

Kainhofer kann sich gleichzeitig einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen: "Es ist ja nicht so, dass solche Pläne bei so vielen Mannschaften und Spielklassen nur einen Knopfdruck benötigen. Deshalb würde ich mir, wie in vielen anderen Bereichen auch, eine gewisse Perspektive und Planungssicherheit wünschen." Dennoch ist er zuversichtlich, dass im Frühjahr eine Runde gespielt werden kann. "Bei uns in Baden-Württemberg ist Tennis im Freien im Gegensatz zum Hallenbetrieb weiterhin möglich, wenn es denn die Witterungsverhältnisse zulassen würden", stellt er mit einem Schmunzeln klar. Wann aber genau, darauf will er sich nicht festlegen. Gut möglich, dass der Startschuss – statt wie sonst üblich am ersten Mai-Wochenende – nach hinten verlegt wird. Für einen solchen Fall liegt Plan B bereits in der Schublade. "Wir beobachten die weitere Entwicklung sehr genau", versichert Kainhofer.

Ebenso geht aber auch Jürgen Müller, Sportwart des TC Blau-Weiß, zum jetzigen Zeitpunkt von einer relativ regulären Saison aus. Sofern davon in der momentanen Situation überhaupt gesprochen werden kann. "Unsere Mitglieder, die für eine Mannschaft gemeldet sind, warten sehnlichst darauf, dass sie wieder zu Verbandsspielen gegen andere Klubs antreten können", berichtet er. "Allerdings könnte es sein, dass es zu kleineren Verzögerungen kommt", pflichtet er Kainhofer bei.

Wenn sich die Hoffnungen von Kainhofer und Müller bewahrheiten, könnte zumindest auf Tennis bezogen ein Stück Normalität über kurz oder lang wieder Einzug halten. Und dass an der Klosterhalde irgendwann erneut ein solch reges Treiben wie eingangs beschrieben herrscht. Denn der Villinger Traditionsverein ist bis jetzt mit einem blauen Auge durch die Pandemie gekommen. "Wir konnten unsere Mitgliederzahlen trotz der erheblichen Einschränkungen halten", so Präsident Stefan Hauser.