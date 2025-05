Tennis in Villingen: Talente Neyla Fee Schriever und Robin Männl stehen im Fokus

Das Herrenteam empfängt am Sonntag (11 Uhr) auf der heimischen Klosterhalde das zweite Team des Regionalligisten TC Oberweier. Die Aufgabe ist deshalb besonders spannend, da ein Großteil des Kaders der ersten TCO-Mannschaft auch für die 2. Herren spielberechtigt ist. Insofern wartet ein spannender Spieltag für Mannschaftsführer Daniel Radojicic, der dann auch die Richtung für den Verlauf der Saison vorgeben wird.

Das Herren-Team

Generell hat sich der TC Blau-Weiß vorgenommen, auch in dieser Saison vorne mitzuspielen, nachdem Villingen in den vergangenen Jahren eigentlich immer sehr gut abgeschnitten hat. Neu im Team ist mit dem 16-jährigen Robin Männl der aktuelle badische Jugendmeister dieser Altersklasse. Der gebürtige Dunninger trainiert seit längerer Zeit bereits in der VS Tennis Academy und wird nun auch die Jugend- und Herrenteams verstärken.

Noah Liedtke auch einer der „jungen Wilden“, steckt gerade im Abitur, ist aber heiß, wieder in die Mannschaftsspiele einzugreifen. Ein alter Bekannter ist ebenfalls nach Villingen zurückgekehrt. Mit Rene Schulte ist ein erfahrener und spielstarker Trainer im Aufgebot, der mithelfen soll, die jungen Spieler zu führen.

Mit der zweiten Herrenmannschaft hat der TC BW auch einen perfekten Unterbau mit vielen jungen Spielern, die in der 1.Bezirksliga am Sonntag in Dogern-Albbruck antreten werden.

Die Damen

Die BW-Damen stiegen im vergangenen Jahr nach langen Jahren der Zugehörigkeit aus der Badenliga in die Oberliga ab. Für Sportwart Jürgen Müller war dies allerdings kein Beinbruch. Die Badenliga wurde in den vergangenen Jahren immer stärker, gespickt mit vielen internationalen Spielerinnen. „Irgendwann ist man da nicht mehr wettbewerbsfähig“, so der Villinger Coach. „Das Niveau in der Oberliga müssen wir nun erst mal kennenlernen und dann schauen, wohin der Weg führt.“

Ein junges rückt dabei in den Fokus. Die 13-jährige Neyla Fee Schriever gehört in ihrer Altersklasse zu den besten Jugendlichen in Deutschland und ist erstmalig für eine Damenmannschaft spielberechtigt.

Mit Stella Hauser wird eine langjährige Spielerin Mannschaftsführerin sein. Anastasia Vasylenko wird nach längerer Verletzungspause auch wieder ins Team zurückkehren.