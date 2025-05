Am kommenden Wochenende starten zahlreiche Teams des TC Blau Weiß Villingen in die dritte Verbandsspielwoche.

Die Oberliga-Herren bestreiten am Sonntag (11 Uhr) das Nachbarschaftsduell in Donaueschingen.

Dies ist eine schwere Aufgabe, aber große Teile der Mannschaft haben die Woche über gemeinsam trainiert. Zwischen den Trainingseinheiten wurde im Clubhaus zusammen gekocht und zu Mittag gegessen. Danach ging es auf dem Platz weiter. Die Vorbereitung ist also gut – und ebenso groß ist die Vorfreude auf dieses Match.

Die Frauen

Die Oberliga-Damen spielen am Sonntag in Grenzach. Nach dem Auftaktsieg bei Freiburg-Schönberg hofft der TC BW auf weitere Punkte.

Das Team von Mannschaftsführerin Stella Hauser kann auch wieder auf Youngster Neyla Fee Schriever zurückgreifen, die dann am Montag nach Ludwigshafen zu den deutschen Jugendmeisterschaften fahren wird – ebenso wie Robin Männl vom Herrenteam.

Die Senioren

Ein Heimspiel haben die Herren 40 in der Badenliga am Samstag (14 Uhr) gegen die Karlsruher Spielgemeinschaft Rüppurr und Post Karlsruhe. Nach einem überzeugenden Sieg möchte Villingen punktemäßig nachlegen.

Parallel spielen die Damen 50 gegen Pfaffenweiler. Nach zwei Unentschieden soll endlich ein Sieg her. Auch das Badenliga-Team der Herren 30 spielt an der Klosterhalde. Am Sonntag (11 Uhr) geht es gegen die SG Ski Ettlingen/Malsch. Mannschaftsführer Dominik Adelhardt möchte dann mithelfen, einen weiteren Erfolg einzufahren, um sich an der Tabellenspitze zu etablieren.

Die Herren 2 spielen in der starken 1.Bezirksliga am Sonntag (13 Uhr) in Villingen gegen Dettingen.

Der Nachwuchs

In der Jugend haben einige der Mannschaften Heimrecht. Am Freitag spielt die erste U9-Kleinfeldmannschaft an der Klosterhalde gegen Bonndorf, am Sonntag sind die U15 gegen Konstanz sowie die U12-Teams (grün) gegen Überlingen und Eggingen an der Reihe.