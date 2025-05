Am Wochenende starten zahlreiche Tennis-Teams des TC Blau-Weiß Villingen in die zweite Verbandsspielwoche.

Dabei wollen die Oberliga-Herren nach ihrem Auftaktsieg gegen Oberweier in Erzingen nachlegen. Doch der Gegner ist stark einzuschätzen, spielen doch auf den Spitzenpositionen etliche starke Schweizer Spieler. Entsprechend vorgewarnt ist die Mannschaft um Teamleader Rene Schulte.

Die Herren 2 spielen in der starken 1. Bezirksliga am Sonntag auswärts gegen Nicolai Konstanz. In der Vergangenheit tat sich der TC BW mit dem mit etlichen erfahrenen Spielern gespickten Team recht schwer. Entsprechend weiß Villingen, dass am See die Trauben recht hoch hängen.

Lesen Sie auch

Herren 30

Ein wichtiges und prestigeträchtiges Heimspiel haben die Herren 30 um Mannschaftskapitän Mickey Kälz am Sonntag im bezirksinternen Duell gegen Markdorf (Spielbeginn 11 Uhr) vor sich. Die Zuschauer dürfen sich auf hochklassige Matches freuen.

Die Herren 40 spielen am Sonntag in der Badenliga in Leutershausen. Nach der unglücklichen Auftaktniederlage gegen Wolfsberg-Pforzheim hofft der TC BW auf Punkte in Nordbaden.

Damen und Jugend

Die Damen 50 spielen in Tengen ebenfalls auswärts. Nach dem 3:3 hoffen die Damen um Mannschaftsführerin Claudia Geiser auf einen ersten Sieg.

In der Jugend haben einige der Mannschaften Heimrecht. Am Freitag spielt die dritte U9-Kleinfeldmannschaft an der Klosterhalde, am Samstag sind die Junioren U18 gegen Dettingen dran und am Sonntag stehen die U12 grün und die Junioren U15 gegen jeweils Konstanzer Teams am Netz.