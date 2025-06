US-Profi Taylor Fritz ist zwei Wochen vor dem Wimbledon-Auftakt in guter Rasenform. In Stuttgart könnte er im Finale auf Alexander Zverev treffen.

Top-Ten-Spieler Taylor Fritz steht im Endspiel des Rasen-Tennisturniers in Stuttgart. Der US-Amerikaner gewann sein Halbfinale auf dem Weissenhof gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime 6:4, 7:6 (7:5). Bei Temperaturen um die 30 Grad Celsius vermied Fritz im Tiebreak einen dritten Satz spielen zu müssen.

Im Finale am Sonntag trifft der an Position zwei gesetzte Fritz auf Tokio-Olympiasieger Alexander Zverev, sofern dieser sein anschließendes Halbfinale gegen Fritz’ Landsmann Ben Shelton für sich entscheidet.

Für den Weltranglisten-Dritten aus Hamburg gilt Fritz als Angstgegner. Zverev hat im vergangenen Jahr viermal in Serie gegen Fritz verloren, darunter in Wimbledon und bei den US Open.

Das Stuttgarter Turnier ist mit 751.630 Euro dotiert und dient den Tennisprofis als Vorbereitung auf Wimbledon (30. Juni bis 13. Juli).