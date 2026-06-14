Tennis in Stuttgart: Ben Shelton triumphiert, der Turnierdirektor erneuert seine Kritik

Die Veranstalter der Boss Open ziehen trotz der Absage von Alexander Zverev eine positive Bilanz. Mit der Stadt gibt es nach der Kritik gegenüber unserer Redaktion Krisengespräche.
Einer der ersten Gratulanten weiß qua seiner Tennisvita, wie man Grenzen auf dem Platz auch mal verschieben oder sie gar sprengen kann. Boris Becker gab sich am finalen Sonntag die Ehre auf dem Stuttgarter Weissenhof. Becker trug einen Sonnenhut und zog diesen zumindest im übertragenen Sinn. Denn die Legende zeigte sich rund um die Siegerehrung beeindruckt von Gewinner Ben Shelton.