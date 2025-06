Tennis in Stuttgart: Alexander Zverev: „Keine Sorge, ich gewinne Wimbledon“

1 Sieger und Verlierer des Finals von Stuttgart: Taylor Fritz (li.) und Alexander Zverev. Foto: Baumann Nach seiner Finalniederlage auf dem Weissenhof gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz hat Alexander Zverev schon den Höhepunkt der Rasensaison im Blick.







Der Rasen auf dem Center Court gehörte am späten Sonntagnachmittag den Menschen, die das Turnier auf dem Stuttgarter Weissenhof erst möglich machen. Als der im Endspiel unterlegene Alexander Zverev bereits unterwegs in Richtung Flughafen war, um in Richtung Halle/Westfalen abzuheben, wo er in den nächsten Tagen beim ATP-Turnier die nächste Etappe auf seiner Vorbereitung auf Wimbledon zurücklegen wird, tanzten ungefähr 50 Bedienstete auf dem Grün auf dem Killesberg. Sie feierten sich selbst. „Ein Hoch auf uns“, schallte aus den Boxen, ein Mitarbeiter schleppte die erste Bierkiste auf den Rasen.