Der TC Schwenningen bat Vertreter der umliegenden Tennisvereine zur Krisensitzung in die Gaststätte der Tennishalle am Waldeckweg in Schwenningen. Vertreter von TC Blau-Weiß Villingen, TC Blau-Weiß Donaueschingen, TC Niedereschach, TC Dauchingen, TC Weilersbach, TC Trossingen, TC Haslach Wöschhalde und TA TG Schura waren gekommen.

„Die Halle ist in einem desolaten Zustand, wir stehen mit dem Rücken zur Wand“, sagte Daniela Eisele vom Vorstandsteam des TCS. Der TC Schwenningen betreibt die Halle mit den vier Plätzen seit 37 Jahren. Eine defekte Heizung und ein undichtes Dach hätten zuletzt die Kosten in die Höhe getrieben.

Lesen Sie auch

„Stand jetzt kann im kommenden Winter in der Halle nicht mehr gespielt werden“, machte Bilal Cinar von der VS Tennis Academy deutlich. Seit eineinhalb Jahren übernehmen die Trainer der VS Tennis Academy das Training bei der TCS. Jürgen Müller, Trainer und Sportwart beim TC Blau-Weiß Villingen: „Die Tennishalle in Schwenningen ist systemrelevant für den Tennissport in der Region, ihren Ausfall könnten wir in Villingen nicht auffangen.“ Zumal rund um VS in Niedereschach und in Trossingen die Tennishallen geschlossen wurden.

Betretene Mienen gab es auf der Krisensitzung zur Schwenninger Tennishalle. Foto: Heinz Wittmann

Es gibt bei der Tennishalle in Schwenningen nun aber offensichtlich mehrere „Baustellen“. Zum einen sollte das undichte Dach repariert, zum anderen auf Sicht die alte Ölheizung erneuert werden. Aktuell geht es aber um ein Defizit von 25 000 Euro. „Um unser Defizit auszugleichen, müssten wir die Platzgebühren um 30 Prozent erhöhen, das können wir nicht tun, das machen die Leute nicht mit“, sagte Werner Fuchs vom TCS-Ausschuss. Die Mitgliedsbeiträge würden ohnehin schon erhöht und mit seinem Anliegen sei der Verein bei der Stadt als auch bei einer Bank abgeschmettert.

Während TCS-Vorsitzende Anita Ganter-Schleeh von einer guten Auslastung der Halle sprach, machten Teilnehmer der Versammlung darauf aufmerksam, dass selbst zu lukrativen Abendzeiten und an Wochenende noch Plätze in der Halle im System buchbar wären.

Mehr Spiele?

Stefan Linke, Bezirksvorsitzende des Württembergischen Tennisbundes Neckar/Alb/Schwarzwald und selbst Mitglied im TCS machte den Vorschlag, für die kommende Winterrunde deutlich mehr Verbandsspiele nach Schwenningen zu legen. Dies sei absolut möglich und dadurch würde dem Verein sichere Einnahmen zu Gute kommen. Der Vorschlag wurde seitens der Vereinsführung mit Wohlwollen aufgenommen.

Wer zahlt?

Im Raum schwebte aber auch die Vorstellung, dass jeder der Vereine, die in der Tennishalle spielen, 2000 Euro für den Erhalt der Halle beisteuern sollte. „Die Idee ist eine Art Verbund“, so Cinar. Die Vertreter der Vereine ließen sich darauf aber nicht ein, wollten erst konkrete Finanz- und Belegungszahlen sehen. Deshalb wird man sich in etwa vier Wochen an selber Stelle erneut treffen.

Ist Solar die Lösung?

Eine interessante Lösungsmöglichkeit bezüglich der Heizung zeigte Bernhard Schäfer vom TC Weilersbach auf. In Weilersbach habe man das Vereinsheim auf Solarenergie umgestellt. Die sei in Verbindung mit Zuschüssen des Badischen Sportbundes, der Stadt und Eigenleistungen des Vereins möglich gewesen. „Das Ausfüllen der Anträge ist zeitintensiv, aber innerhalb eines Jahres hatten wir das Geld auf dem Konto“, so Schäfer. Für Schwenningen wäre allerdings der Württembergische Landessportbund zuständig. Linke stellte aber auch hier Zuschüsse in Aussicht.

Nicht gerngesehen?

Gleich mehrere Vereinsvertreter hatten freilich gesagt, dass sie mit ihren Spielern und Trainern in der Schwenninger Halle nicht gerngesehen wären, da das Training einzig und alle von der VS Tennis Academy bestritten werden soll.

Dem widersprach Strahinja Jovanovic von der VS Tennis Academy heftig: „Bei uns sind alle herzlich willkommen. Einzig was wir nicht wollen, dass ein Verein von verschiedenen Akademien trainiert wird, dann unterschiedliche Philosophien gelehrt werden.“ Laut Jovanovic habe die VS Tennis Academy dem Verein bereits 67 neue Mitglieder beschert. Aktuell hat der TC Schwenningen laut Vorstandsmitglied Denis Kapric 290 Mitglieder.