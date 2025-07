GRENZACH-WYHLEN. Zum Auftakt in die Badenliga-Saison sind die Herren der TSG TC 1923 Grenzach/TC Grenzach-Wyhlen leer ausgegangen. Zwei deutliche Niederlagen setzte es auf den heimischen Sandplätzen gegen starke Bundesligareserven aus Pforzheim und von TK GW Mannheim.

Jetzt geht es erneut gegen Mannheim, allerdings gegen das Team von MTG BW Mannheim II. Dieses musste bislang einmal ran. Und zwar gegen den TC Wolfsberg Pforzheim. 0:9 heiß es aus Sicht der Kurpfälzer, deren Erste in der Regionalliga aufschlägt. Übrigens auch am Sonntag, wenn zeitgleich Grenzach im Sportpark Pfeifferswörth antritt.

Mit Oscar Angelo Corwin aus den USA agierte die Nummer 14 der Meldeliste an Position eins gegen Wolfsberg. Seine LK beträgt 3,5. Der Litauer Rytis Razminas (16./LK 2,0) lief an Position zwei auf, während Maximilian Montilla-Moraweck (17./LK2,5) an dritter Stelle geführt war. Ob sie auch am Sonntag aufschlagen?

Wie auch immer. Keinesfalls mit hängenden Köpfen reisen die Grenzacher an. „Wir wollen so viele Matchpunkte wie möglich holen“, sagt Mannschaftssprecher Marcel Rodewald.

Die beiden Niederlagen zum Start sind abgehakt. „Mit Pforzheim II und GW Mannheim II kamen mit die stärksten Teams der Liga gleich zu uns. Man muss ehrlich zugeben, dass wir an beiden Tagen spielerisch unterlegen waren, aber das Beste draus gemacht haben“, so Rodewald.

Selbst habe man auf zwei, drei Akteure verzichten müssen, da diese derzeit in der Schweiz noch in der Aufstiegsrunde spielen. Das, so hofft er, sehe nun wieder etwas anders aus. Rodewald: „Ich hoffe, wir sind besser gerüstet.“

Die Aufgabe bei der Mannheimer Turn- und Sportgesellschaft sei indes schwer. Das war schon vor zwei Jahren so, als man ebenfalls gegen dieses Team ran musste. „Damals gegen die Erste, nun hoffen wir, dass der Gegner nicht wieder so gut besetzt ist“, so Rodewald.