„Ich bin froh, dass wieder Turnier ist“, meint Thomas Bürkle, Turnierleiter des AHG-Cups, beim Blick in den Kreis der Unterstützer. Sponsoren und Helfer versammelten sich am vergangenen Donnerstag im Aramis Sporthotel in Nebringen, um sich gemeinsam auf dieses Event einzustimmen.

Vom 20. bis zum 27. Juli steigt in Horb-Bildechingen wieder der AHG-Cup. Das internationale Damen-Tennisturnier hat in der Vergangenheit bereits große Namen angezogen – Spielerinnen wie Julia Görges, Laura Siegemund oder Patty Schnyder schlugen in der Vergangenheit schon in Horb auf – und der Cup gehört damit zweifelsohne zu den sportlichen Großereignissen in der Region.

Im letztjährigen Jubiläumsturnier – man feierte die 30. Ausgabe des AHG-Cups – war das Event noch mit 25 000 Euro dotiert. Das wurde für dieses Jahr sogar noch aufgestockt. 30 000 Euro sind jetzt im Topf.

Ein hochklassiges Feld

In den letzten beiden Turnier-Durchgängen konnte Veronika Erjavec den Sieg davontragen. Die momentan auf Platz 171 der Welt gelistete Spielerin wird auch in diesem Jahr wieder hoch gehandelt.

Und noch mehr bekannte Namen finden sich ein. Lea Boscovic, Nastasja Schunk und Victoria Pohle werden antreten. Darüber hinaus werden Eva Bennemann und Sonja Zhenikhova mit einer Wildcard teilnehmen. Das Duo gewann erst vor Kurzem den Juniorinnen-Doppel-Titel bei den French Open. Eine weitere Wildcard steht noch aus und ist gegenwärtig noch nicht spruchreif, kündigt Bürkle an.

Ob es Favoritinnen gibt, fällt dem Turnierdirektor nicht leicht zu sagen. „Auf dem Niveau ist alles möglich“, erklärt Bürkle auf Nachfrage und hält sich bedeckt.

Das Feld sei allgemein sehr gut aufgestellt und von hoher Qualität, lässt Bürkle durchblicken. Die Matches würden sich wohl ziehen, prophezeite er. Im Allgemeinen zeigte er sich in der Vorschau auf das Turnier sehr zufrieden. Mit den Matches werde an den Turniertagen jeweils um 11 Uhr begonnen – und es lohne sich, erklärt Bürkle.

Mit vielseitigem Programm

Drumherum soll auch in diesem Jahr wieder ein buntes Rahmenprogramm abgehalten werden. Montag gibt es Handwerkervesper, an den Tagen darauf Angebote für Familien, Senioren und Feierlustige. Und natürlich sollen die Besucher auch standesgemäß kulinarisch versorgt werden.

„Horb ist immer etwas Spezielles“, so Bürkle. Dem war an diesem Abend im Aramis Sporthotel nichts mehr hinzuzufügen, und so kann das Turnier, der 31. AHG-Cup, dann auch kommen.