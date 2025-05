Keinen Sieg gab es für die Zollern-Teams bei den ersten Matches auf den Tennisplätzen. Wir geben einen Überblick. HERREN OBERLIGATC Heuberg – TC Hechingen 5:4. Eine knappe Pleite gab es zum Auftakt für den TCH. Alle sechs Einzel wurden schon nach zwei Sätzen entschieden – nur Sergi Mico Fenollar und Lasse Bohr punkteten für die Hechinger.

Besser lief es bei den Doppeln: Ivan Gomez Mantilla mit Ognjen Pavlovic sowie Fenollar mit Bohr konnten Siege einfahren, in der Endabrechnung reichte dies aber nicht.

Keine Chance für Ebingen

HERREN VERBANDSLIGA TC Heilbronn – TG Ebingen 9:0. Keine Chance hatten die Ebinger bei ihrem Gastspiel zum Auftakt in Heilbronn. Alle Partien gingen an die Gastgeber. Im Einzel verloren Ivan Hric und Daniel Hirschler im Match-Tie-Break, die weiteren vier Partien waren nach zwei Sätzen entschieden.

Im Doppel waren Pascal Domnik und Niklas Plath beim 4:6, 7:6, 5:10 am nächsten an einem Erfolg. DAMEN VERBANDSLIGATC Leinfelden-Echterdingen – TC Ostdorf 8:1. Chancenlos war der TCO in seinem ersten Saisonspiel. Den einzigen Sieg landete Fabienne Gfrörer. Die an Position fünf gesetzte Spielerin bezwang ihre Kontrahentin mit 0:6, 6:2, 10:6. Zusammen mit Alisa Andriss war sie auch im Doppel knapp dran. Der Match-Tie-Break ging aber mit 6:10 verloren.

Nur Klaszka punktet

DAMEN WÜRTTEMBERGSTAFFEL TC Onstmettingen – TC Nordstetten 1:5. Stark präsentierten sich die Gäste aus Nordstetten. Für das Onstmettinger Vierer-Team punktete nur Nathalie Klaszka. Sie ließ ihrer Kontrahentin beim 6:0, 6:0 nicht den Hauch einer Chance. Ansonsten war für den TCO aber nicht viel zu holen.