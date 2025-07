Die Damen 40 der TG Hartheim sind seit 22 Begegnungen ungeschlagen und feiern den dritten Aufstieg in Folge in die Württembergstaffel.

Mit einer weiteren grandiosen Saison hat das Team aus Hartheim seine beeindruckende Erfolgsserie fortgesetzt und steigt in die höchste Spielklasse im württembergischen Tennisverband auf.

Ziel vor der Saison war der Klassenerhalt

Dabei war das Ziel vor Saisonbeginn eigentlich ein ganz Bescheidenes: Klassenerhalt in der Oberligastaffel. Doch schnell zeigte sich, dass die Spielerinnen nicht nur mithalten, sondern die Liga sogar dominieren konnten. Der Auftakt gegen den TC Ditzingen gelang mit einem 4:2-Sieg, gefolgt von einem 5:1 gegen den TC Asperg. Spätestens nach dem 6:0-Heimsieg gegen den TSV Kuppingen war klar: Der Klassenerhalt ist geschafft.

Siege machen Lust auf mehr

Doch die Damen hatten längst Lust auf mehr. Mit einem Auswärtssieg in Tübingen wurde dann das nächste Ausrufezeichen gesetzt. Das Saisonhighlight folgte dann am vorletzten Spieltag mit dem Duell gegen den bisherigen Tabellenführer Obersulm – ein echter Showdown, der mit 5:1 für die Hartheimer Damen endete. An einem an Spannung kaum zu überbietenden Matchtag kämpften sie sich durch enge Partien; allen voran Nadine Sukman, die vier Tiebreaks gewann.

Auch das finale Spiel wird gewonnen

Mit dem Rückenwind dieses emotionalen Sieges ging es ins letzte Rundenspiel gegen Schwieberdingen. Auch hier ließ das Team nichts anbrennen und gewann mit 4:2 – der Lohn: der dritte Sprung in eine höhere Spielklasse in Folge.

Für die TG Hartheim spielten Isabelle King, Diana Butz, Nadine Sukman, Karin Tiefenbach, Kerstin Stingel und Daniela Lindner.

In 22 Begegnungen ungeschlagen

Seit der Gründung der Damen 40 Mannschaft im Jahr 2022 ist das Team in 22 Begegnungen ungeschlagen geblieben – eine außergewöhnliche Serie, die für spielerische Klasse, mannschaftliche Geschlossenheit sowie unermüdlichen Kampfeswillen steht. Auch die Unterstützung durch die treuen Fans spielte erneut eine wichtige Rolle. „Ein riesiges Dankeschön an alle, die mitgefiebert und uns stets die Daumen gedrückt haben“, so das Team unisono.