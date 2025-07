MARKDORF. Nein, da war nun wirklich nichts zu holen. Beim TC Markdorf, dem ungeschlagenen Tabellenzweiten der Badenliga, hatten die Jungs der TSG TC 1923 Grenzach/TC Grenzach-Wyhlen keine Chance. Auch, weil die Priorität ganz klar auf die kommenden Aufgaben gelegt wird. So fuhr die Hochrhein-Equipe nicht mit der besten Formation an den Bodensee. Die Trauben wären auch so sehr, sehr hoch gehangen.

Die Gäste verkauften sich trotz des 1:8 durchaus teuer. Gerade auf den hinteren Positionen zeigten die Akteure in den Einzeln gute Leistungen. Das änderte aber nichts am deutlichen Ausgang. So gingen alle sechs Einzel an die Hausherren.

Gegner Markdorf ist ein Titelkandidat

Deren Aufstellung verdeutlichte, dass der TC Markdorf heuer ein Wörtchen im Titelrennen mitreden möchte. Der ehemalige Schweizer Davis-Cup-Akteur, Sandro Ehrat (LK 2,8) traf im Spitzeneinzel auf Dimitar Grabul (LK 4,3), der ebenfalls schon Davis-Cup-Erfahrung aufweist. Im Duell der Routiniers behielt der Eidgenosse mit 6:2 und 6:2 die Oberhand. Grabul rückte auf Position eins, da Top-Talent Arian Hasas die Reise nicht mitmachte.

Konstantin Hartmann (LK 2,9) hatte es im Aufeinandertreffen der Zweier mit dem Spanier Louroi Martinez (LK 2,6) zu tun. Er schlug sich wacker, konnte aber ein 2:6 und 3:6 nicht verhindern. Genauso erging es Jan Jauch (LK 3,0), der gegen Alexander Sadecky (LK 2,0) am Ende nur drei Spiele für sich verbuchen durfte.

Schmidt verpasst eine Überraschung

Teamsprecher Marcel Rodewald (LK 4,7) verlor gegen Noah Rockstroh (Lk 2,4) zwar ebenfalls in zwei Durchgängen, konnte beim 4:6 und 4:6 aber gut dagegenhalten, während Tennis-Fuchs Klaus Jank (LK 5,8) gegen Phil Louis Steinbichler (LK 3,0) mit 3:6 und 4:6 den Kürzeren zog.

Knapp eine Überraschung verpasst hat Moritz Schmidt (LK 5,8) an Position sechs gegen den Schweizer Gianluca Mario Pensinni (LK 3,1). Der Match-Tiebreak musste in diesem Duell auf Augenhöhe die Entscheidung bringen. Hier hatte der Gastgeber am Ende knapp mit 10:6 die Nase vorn.

Die Doppel wurden dann nicht mehr gespielt. Immerhin durften sich die Gäste hier einen Zähler gutschreiben lassen.

„Das Thema war nach den Einzeln erledigt. Das war aber durchaus absehbar“, meinte Rodewald nach der Partie. In Weinheim und daheim gegen Leimen wird am kommenden Wochenende der aktuelle Tabellensiebte mit einer besseren Aufstellung versuchen, weitere Zähler im Kampf um den Ligaerhalt einzufahren.

Einzel: Ehrat – Grabul 6:2, 6:2, Martinez – Hartmann 6:2, 6:3, Sadecky – Jauch 6:2, 6:1, Rockstroh – Rodewald 6:4, 6:4, Steinbichler – Jank 6:3, 6:4, Pensinni – Schmidt 1:6, 6:4, 10:6. Doppel: Ehrat/Martinez – Grabul (w.o.)/Hartmann, Sadecky/Rockstroh – Jauch (w.o.)/Rodewald, Steinbichler (w.o.)/Pensinni – Jank/Schmidt.