Natürlich gab es auch so manche Überraschung: Der eine oder andere Favorit musste frühzeitig seine Koffer packen.

Damen

In der Frauenkonkurrenz setzte sich in den Gruppenspielen wie erwartet die favorisierte Zoe-Lynn Götz (TC BW Villingen) mit zwei klaren Siegen vor der einheimischen Teresa Baur, die allerdings momentan für den TA TV Truchtelfingen aufschlägt, durch. Auf dem dritten Platz landete Eva Göhring vom TC Ehingen.

Herren B

Tom Locher vom TC Hechingen war der große „Spielverderber“ für den Favoriten Melih Schmid (TC Ostdorf), den er im Halbfinale mit 6:1,6:3 deutschlich schlug. Auch Richard Dobler (TC Haigerloch) war im Finale dem schnellen und schnörkellosen Spiel von Locher nicht gewachsen und musste sich mit 3:6, 2:6 beugen. Einen starken dritten Platz erspielte sich auch Eric Buchenau (TA TSV Lustnau), der hier erst nach großem Kampf Dobler im Halbfinale mit 5:7, 6:7 unterlegen war.

Herren A

Tolle Tennismatches wurden von diesen Herren geboten, obwohl der Topgesetzte Stefan Frank aus Sindelfingen kurzfristig abgesagt hatte. Im Viertelfinale besiegte Geheimfavorit Niklas Plath (TG Ebingen) den Tuttlinger Randolf Klett überzeugend mit 6:2, 6:1 und traf dann im Halbfinale auf Lokalmatador Alexander Bailer, der zuvor den Reutlinger Phankorn Senner mit 6:3, 6:1 abgefertigt hatte. Collegestudent Plath ließ dann auch im Halbfinale Bailer beim 6:2, 6:3 keine Chance und stand verdient im Endspiel. Hier traf er auf den höher eingestuften Yannick Voigt (TC Ehingen), der zuvor den Tailfinger Sebastian Conzelmann, wie auch im Halbfinale Luc Hahr (TEV RW Fellbach) jeweils in zwei Sätzen in die Schranken gewiesen hatte. Das Finale begeisterte die vielen Zuschauer, denn es entwickelte sich ein hochklassiges Match mit vielen temporeichen Grundlinienduellen und hier war Plath einfach konstanter: Er erlaubte sich relativ wenige Fehler und sicherte sich so verdient mit 6:4, 6.4 seinen ersten Titel in Burladingen.

Senioren 65

Extrem ausgeglichen bei diesem Tagesturnier war das kleine Feld, sodass lediglich Benno Kermautz (SV Frommenhausen) zwei Siege gelangen, wobei er gegen Roland Hermann aus Riedlingen allerdings den Match-Tie-Break benötigte.