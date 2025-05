Tennis-Funktionär aus Nagold: Manfred Kiefer erhält seltene Ehrung

Bei der Delegiertenversammlung des Württembergischen Tennisbundes wurde Manfred Kiefer zum Ehrenmitglied des Verbandes einstimmig ernannt. Der Nagolder, der lange Jahre Vorsitzender des Tennisbezirks C (Stuttgart, Böblingen, Calw) war, befand sich zu diesem Zeitpunkt allerdings auf einer Urlaubsreise. Für die Übergabe der Urkunde trafen sich deshalb WTB-Präsident Stefan Hofherr und Kiefers Nachfolgerin Martina Fischer beim TEC Waldau Stuttgart. Dort fand an diesem Tag die Bundsliga-Begegnung gegen den TC Bredeney statt. In einer Spielpause fand dann die Übergabe der Urkunde auf dem Centercourt der Anlage statt.

40 Jahre ehrenamtlich tätig

In Würdigung der besonderen und langjährigen Verdienste um den Tennissport wurde die Urkunde überreicht. Der WTB-Präsident hob in seiner Laudatio die besonderen Leistungen von Manfred Kiefer hervor. Er hielt einen kurzen Rückblick auf die Aktivitäten des Geehrten während fast 40 jähriger ehrenamtlicher Tätigkeiten für den Tennissport. So war Manfred Kiefer 20 Jahre lang in Verantwortung als Vorsitzender beim TC Nagold. Schon in dieser Zeit, im Jahr 2003, übernahm er zusätzlich die Aufgabe des Bezirkssportwarts. 2016 übernahm der Nagolder dann das Amt des Bezirksvorsitzenden. Zeitgleich bis 2019 musste er auch das Amt des Sportwarts weiter betreuen, weil kein Nachfolger zu finden war.

Auf vielen Ebenen aktiv

In all den Jahren seiner Verbandsarbeit war Manfred Kiefer sehr aktiv und engagiert. Er war Mitglied in vielen Kommissionen und Arbeitskreisen und arbeitete bei der Erstellung der neuen Wettspielordnung und der neuen Satzung intensiv mit. Als Mitglied im Verbandsrat des WTB war er fast an allen Aktivitäten beteiligt, besonders auch an der Strukturreform des Verbandes, als die Bezirke neu eingeteilt wurden. Zusätzlich zu diesen Aufgaben wurde Manfred Kiefer vom Präsidium des WTB im Jahr 2010 zum Ant-Doping-Beauftragten benannt.