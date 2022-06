9 Mai 2021: Alexander Zverev (re.) beim Handshake mit Rafael Nadal beim Masters in Madrid. Foto: imago/Alterphotos/Alberto Simon

Der Tennisstar Alexander Zverev trifft im Halbfinale der French Open auf den 13-fachen Turniersieger Rafael Nadal. Wann Zverev den Spanier letztmals auf Sand bezwungen hat – auch das erfahren Sie hier.















Glaubt man der Statistik, so ist das Halbfinale bei den French Open gegen den großen Sandplatz-Dominator Rafael Nadal für Alexander Zverev kein hoffnungsloses Unterfangen. 6:3 für den Spanier steht es in der Spielstatistik der beiden Tennis-Asse vor ihrem Semifinale am Samstag (Beginn 14.15 Uhr, Eurosport) auf dem Court Philippe Chatrier in Paris.

Aber: Vor einem Jahr konnte Zverev sogar auf Sand gegen Nadal gewinnen. Das war im Viertelfinale des Masters in Madrid, als der Deutsche mit 6:4 und 6:4 die Oberhand behielt. Es war Zverevs erster Sieg gegen Nadal auf Sand im vierten Anlauf. Diesmal geht Nadal mit anhaltenden Fußproblemen ins Match: „Ich weiß nicht, was nach diesem Turnier passiert“, sagte der körperlich schwer angeschlagene Spanier, der noch einmal, ein vielleicht letztes Mal in Paris Geschichte schreiben will - was er mit dem 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4) gegen den Weltranglistenersten und Titelverteidiger Novak Djokovic eindrucksvoll unterstrich. „Ich genieße diesen sehr emotionalen Moment für mich und werde alles dafür tun, bereit zu sein im Halbfinale“, sagte der 35 Jahre alte Nadal.

Es winkt Platz eins der Weltrangliste

Aber auch für den Olympiasieger steht einiges auf dem Spiel: Siegt Zverev in Paris gegen Nadal und danach auch im Endspiel, dann wäre er erstmals in seiner Karriere die Nummer eins der Weltrangliste. Er wäre damit der erste Deutsche seit Boris Becker 1991. Seit Becker 1996 in Melbourne die Australian Open gewann, hat auch kein Deutscher mehr einen Grand-Slam-Titel geholt.

Doch Zverev ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst. „Gegen Rafa hier in Roland Garros zu spielen, das ist sicherlich die schwerste Aufgabe, die man im Tennis haben kann.“

