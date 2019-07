Tennis Dominik Koepfer feiert grandiose Premiere

Wenige Augenblicke nach seinem 3:1 (6:3, 4:6, 7:6, 6:1)-Satztriumph gegen den Serben Filip Krajinovic (bisher 51. der Weltranglsite) brach bei Dominik Koepfer das Handynetz fast zusammen – 150 Nachrichten und Glückwünsche von seinen Tennis-Kumpels und Freunden aus aller Welt in den ersten Minuten nach dem letzten Ballwechsel.

Nach 155 Minuten Spielzeit war Dominik Koepfer einfach überwältigt, dass er bei seiner Hauptfeld-Premiere in Wimbledon diesen fantastischen Sieg geschafft hatte. Er freute sich beim Verlassen des Platzes jedoch mehr innerlich: "Es ist für mich einfach unfassbar und unglaublich, was heute passiert ist. Der dritte Satz war sicherlich für mich der Schlüssel zum Sieg. Ich habe auch nach dem 2:5-Rückstand immer daran geglaubt, dass ich es noch schaffen kann. Eine 2:1-Satzführung im Rücken war dann natürlich für den vierten Satz für mich optimal. Ich war nur in den ersten Minuten etwas nervös, dies hat sich dann aber schnell gelegt."

Wenige Augenblicke später ging es für den gebürtigen Furtwanger schon zur Pressekonferenz. Danach folgte für ihn sein erstes Fernsehinterview in seiner Karriere. Das Medieninteresse an Dominik Koepfer wird in den kommenden Tagen sehr ansteigen. Zusammen mit Jan-Lennard Struff ist der 25-Jährige nach der ersten Hauptrunde schließlich der noch einzig verbliebene deutsche Spieler.

Jetzt gegen Schwartzman

In der 2. Hauptrunde wird Dominik Koepfer am Donnerstnachmittag dem Argentinier Diego Schwartzman (In der Weltrangliste auf dem 24. Rang) gegenüberstehen. Der Sandplatzspezialist aus Südamerika erreichte unter andrem in 2018 das Viertelfinale bei den French Open. Dominik Koepfer kennt seinen kommenden Gegner noch nicht. "Ich denke aber, dass für mich auch gegen ihn etwas am Donnerstag möglich ist."

Durch seinen Sieg in der ersten Hauptrunde ist Koepfer in der Weltrangliste inzwischen auf den 116. Rang vorgerückt. Dazu beschert ihm das Erreichen der zweiten Hauptrunde eine zusätzliche Prämie von 30 000 Euro.

Fantastischer Start

Die Art und Weise, wie mutig und risikofreudig Dominik Koepfer das erste Hauptrunden-Duell gegen Filip Krajinovic anging, war grandios. Von Nervosität keine Spur. Mit einer schnellen 4:1-Führung im ersten Satz zog Koepfer der bisherigen Nummer 51 der Weltrangliste in dieser Anfangsphase den ersten Zahn. 86 Prozent Erfolgsquote nach dem jeweils ersten Aufschlag war ein toller Wert für den Debütanten im ersten Satz. Der Schwarzwälder zog sein Spiel konsequent durch und hatte nach 29 Minuten mit 6:3 die 1:0-Satzführung in der Tasche.

Krajinovic steigert sich

Aber Filip Krajinovic steigerte sich mit Beginn des zweiten Satzes, packte nun seine starke Vorhand effektiv aus und bereitete Koepfer einige Probleme. Nach einem 4:4-Zwischenstand wehrte der kämpferisch starke Furtwanger vier Satzbälle erst einmal ab – doch am Ende des zweiten Abschnitts hatte sich Krajinovic mit 6:4 durchgesetzt. Sein zweiter Aufschlag wurde zwischenzeitlich zu einem Problem für Koepfer – 1:1-Satzausgleich.

Es folgte der dritte Satz, der über den Spielausgang schließlich am Ende entscheiden sollte. Anfangs auch in diesem spielte Koepfer seinem serbischen Kontrahenten noch zu viel auf dessen starke Vorhand, was Krajinovic konsequent ausnutzte.

Der Schwarzwälder lag dann mit 2:5 zurück, als ihm ein Break zum 3:5 gelang. Krajinovic verlor nun den Faden – Koepfer überraschte jetzt nicht nur wieder mit viel Risiko bei seinen Angriffen, sondern packte taktisch auch einige Optionen aus und glich zum 5:5 aus. Krajinovic antwortete mit der 6:5-Führung, Koepfer ließ sich nicht unterkriegen, kämpfte bei langen Ballwechseln um jeden Punkt und schaffte mit dem 6:6 den Tiebreak als Belohnung. Das Momentum besaß nun Dominik Koepfer, der sich dann mit einem 11:9 den wichtigen 2:1-Satzgewinn sicherte.

Gegner ist gefrustet

Im vierten Satz war es überraschend, wie stark ein offenbar frustrierter Filip Krajinovic dann abbaute. Mit einer konzentrierten Leistung und sehenswerten Angriffsbällen ließ Dominik Koepfer nichts mehr anbrennen und gewann auch diesen Abschnitt mit 6:1 zum 3:1-Endstand.

In dieser Form ist dem 25-Jährigen am Donnerstag auch eine Überraschung in der zweiten Hauptrunde zuzutrauen.

"Ich habe meine Premiere genossen und versuche nun auch gegen Diego Schwartzmann mein Spiel durchzuziehen", so Dominik Koepfer den Dienstagabend. Am Mittwoch steht für ihn nur leichtes Training und etwas Massage an. Am Donnerstag wird er in Wimbledon dann noch etwas mehr in den Fokus rücken. n Hauptsport