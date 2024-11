1 Novak Djokovic ist bei den ATP Finals wegen einer Verletzung nicht dabei. Foto: Andy Wong/AP/dpa

Der Titelverteidiger sagt ab. Eine Verletzung zwingt Novak Djokovic zu einer Pause. Drei Plätze für Turin sind damit noch frei.









Turin - Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic wird nicht bei den ATP Finals an den Start gehen. Der 37 Jahre alte Serbe sagte seine Teilnahme an der am Sonntag in Turin beginnenden Veranstaltung der acht besten Tennisprofis des Jahres wegen einer Verletzung ab.