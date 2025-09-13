Tennis: Ohne Zverev: Davis-Cup-Team zieht locker in Finalrunde ein

Auch ohne Alexander Zverev hat das deutsche Davis-Cup-Team in Japan souverän das Ticket für die Finalrunde gelöst. Den entscheidenden dritten Punkt holt das Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz.
Tokio - Kevin Krawietz und Tim Pütz ballten nach der überstandenen Pflichtaufgabe ihre Hände zu Fäusten und schrieben mit einem Lächeln fleißig Autogramme. Auch dank des Weltklasse-Doppels und ohne den Weltranglistendritten Alexander Zverev hat das deutsche Tennis-Team in Tokio gegen Gastgeber Japan den Einzug in die Finalrunde geschafft - und darf vom ersten Davis-Cup-Triumph seit 1993 träumen.