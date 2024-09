Tennis-Club Lautlingen: Ein halbes Jahrhundert wird gefeiert

1 OB Roland Tralmer mit einem Tennisschläger und zwei Jubilaren: den TCL-Vereinschefs Reinhold Maier (links) und Fabian Sauter Foto: Flach

In den 1970er Jahren entdeckte der deutsche Mittelstand den bis dahin ziemlich exklusiven Tennissport für sich; sie waren die hohe Zeit der Vereinsgründungen. Das war auch in Lautlingen so – und deshalb konnte der dortige Tennis-Club nun Jubiläum feiern.









50 Jahre ist es her, dass der Tennis-Club Lautlingen (TCL) aus der Taufe gehoben wurde – wobei der Name damals etwas anders lautete, nämlich „ Tennis- Club Eyach“. Dieser Tage hat der TCL den runden Geburtstag mit rund 140 Mitgliedern, Freunden und Gästen in der Schlossscheuer gefeiert.