Tennis-Club Haltingen: Stadtmeister ermittelt

1 Abschlussfoto nach der Siegerehrung Foto: zVg/TCH Tennis Stadtmeisterschaften auf der Anlage im Rebgarten in Haltingen.







50 Teilnehmer beteiligten sich an den Weiler Tennis-Stadtmeisterschaften, heißt es in einer Mitteilung des Tennis-Clubs Haltingen (TCH). Die Sportler kamen aus den Vereinen TC Haltingen, TC Blau Weiß Weil, TG Lonza, TC Binzen, TC Eimeldingen sowie als Gäste vom TC Haagen und TC Hauingen. Sie traten an zehn Spieltagen in zehn Kategorien an. Dafür waren 106 Spiele zu organisieren. Damit es den Teilnehmern und Zuschauern auch kulinarisch gut ging, wurde für jeden der Spieltage ein Team an Hobbyköchen organisiert, welche beispielsweise Burger, Pizza, Pasta und Paella aus der Küche zauberten. Ein Dank gilt dem Organisationsteam rund um Philipp Prokop und Marius Köhler sowie allen fleißigen Helfern in und um die Küche, heißt es in der Mitteilung.