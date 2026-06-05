Stuttgarts Tennisfans haben sich wie im Vorjahr auf Alexander Zverev gefreut. Nun aber ist klar: Es gibt kein Wiedersehen – aus diesen Gründen.

Kaum hatte Alexander Zverev den Finaleinzug bei den French Open am frühen Freitagabend perfekt gemacht, da drückten die Veranstalter der Boss Open auf dem Stuttgarter Weissenhof (6. bis 14. Juni) auf das Knöpfchen. Sie verschickten eine Mail mit traurigem Inhalt aus Sicht der Stuttgarter Tennisfans, die sich beim Rasenturnier in der nächsten Woche auf dem Killesberg schon auf Deutschlands großen Tennisstar gefreut hatten.

Nun aber ist klar: Vorjahresfinalist Zverev sagte seine Teilnahme ab, er wird in diesem Jahr nicht in Stuttgart aufschlagen – trotz Zusage und einem „Mehrjahresvertrag“, den man kürzlich mit dem 29-Jährigen abgeschlossen habe, wie der Turnierdirektor Edwin Weindorfer unlängst betonte. Allein: sicher war Zverevs Aufschlag in Stuttgart trotz seiner Unterschrift nie. Denn alles hing von seinem Abschneiden bei den French Open in Paris ab.

Die Rechnung war von vorneherein: Kommt der Weltranglistendritte weit in Paris, also ins Halbfinale oder Finale, sinken die Chancen auf den Start in Stuttgart, da dann eine Pause alles andere als ausgeschlossen ist.

Alexander Zverev will ausgeruht nach Wimbledon

Denn nach den French Open richtet sich der Fokus auf das nächste Grand-Slam-Turnier. Wimbledon geht am 29. Juni los, Zverev will da ausgeruht und fit an den Start gehen. Weshalb er nach dem nun erreichten Finaleinzug bei den French Open lieber mal eine Woche pausiert, als sofort wieder in Stuttgart zu spielen. Klar wiederum ist, dass der Hamburger in der Vorbereitung auf Wimbledon beim Rasenturnier in Halle/Westfalen, das eine Woche nach den Boss Open steigt, aufschlagen will.

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Zverev hatte seine Starts in Stuttgart in den vergangenen Jahren schon einige Male kurzfristig wieder abgesagt, was zumeist ebenfalls mit den French Open zu tun hatte. Jetzt müssen die Veranstalter um Turnierdirektor Weindorfer wieder eine bittere Pille schlucken, denn mit Zverev fehlt nun das große Zugpferd als Publikumsmagnet. „Dass Alexander Zverev seinen ganzen Fokus jetzt auf die French Open legt, ist nur allzu verständlich und nachvollziehbar“, ließ sich Weindorfer nun in einer Mitteilung zitieren: „Wir wünschen ihm für das Endspiel in Paris alles Gute und drücken ihm dafür die Daumen.“

Noch bitterer wird die Sache aus Sicht der Veranstalter, da in dem Tschechen Jakub Mensik und dem Italiener Flavio Cobolli, die wie Zverev das Halbfinale der French Open erreicht haben, ihre Teilnahme auf dem Weissenhof am Freitag aus ähnlichen Motiven ebenfalls abgesagt haben. Cobolli ist an diesem Sonntag Zverevs Finalgegner in Paris.

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Topgesetzt beim mit insgesamt 768.220 Euro dotierten Turnier sind nun der Vorjahressieger und aktuelle Weltranglistenneunte Taylor Fritz (USA) und sein Landsmann Ben Shelton, aktuell Weltranglistenfünfter, sowie der kasachische Ranglistenzehnte Alexander Bublik.

In Yannick Hanfmann, Daniel Altmaier, Jan-Lennard Struff und dem Vorjahres-Viertelfinalisten Justin Engel sind vier deutsche Tennisprofis am Start.