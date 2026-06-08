Der frischgebackene French-Open-Sieger hat seine Teilnahme am Rasenturnier in Stuttgart abgesagt. Wie sind die Dinge nun geregelt?
Alexander Zverev ist präsent rund um das Gelände des TC Weissenhof. Der frischgebackene French-Open-Sieger ist mit seinem Konterfei schon bei der Anfahrt an den Straßenrändern auf den großen Turnierfahnen zu sehen, ebenso auf der Anlage auf großen Plakaten. Allein: in echt wird der Weltranglistendritte nach seinem ersten Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier am Sonntag auf dem Killesberg nicht zu begutachten sein.