1 Das deutsche Tennis-Team feiert nach dem Sieg über Brasilien beim Billie Jean King Cup. Foto: Andre Penner/AP

Laura Siegemund führt die deutschen Tennis-Damen zum Sieg in der Qualifikationsrunde gegen Brasilien. Direkt danach reisen Siegemund und Co. zum WTA-Turnier in Stuttgart.









São Paulo - Laura Siegemund schmiss den Schläger in den Sand und fiel ihren Teamkolleginnen jubelnd in die Arme. Die 36-Jährige hatte in der Arena Ginásio Ibirapuera mit frenetischen brasilianischen Fans die Nerven bewahrt und das deutsche Damen-Tennisteam in São Paulo zur Endrunde des Billie Jean King Cups geführt.