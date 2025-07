Tennis: Bericht: Zverev holt neuen Coach - Rafael Nadal als Mentor?

4 Alexander Zverev will scheinbar Dinge in seinem Umfeld ändern. Foto: Frank Molter/dpa 4 Bilder - Fotostrecke öffnen Nach der großen Enttäuschung von Wimbledon scheint Alexander Zverev auch Veränderungen im Umfeld nicht zu scheuen. Offenbar sollen ein externer Trainer und ein Ex-Superstar für neuen Schwung sorgen.







Link kopiert



Berlin - Nach dem Erstrunden-Aus in Wimbledon und dem Geständnis von mentalen Problemen will sich Alexander Zverev einem Medienbericht zufolge Hilfe von der Nadal-Familie holen. Der deutsche Tennisstar soll in Zukunft vom Spanier Toni Nadal trainiert werden, dessen Neffe und 22-maliger Grand-Slam-Turniergewinner Rafael Nadal könnte zudem eine Mentorenrolle übernehmen, schrieb Sky-Kommentator Paul Häuser bei der Plattform X.