Tennis: Bei Spielerinnen und Fans ist Geduld gefragt

1 Für Mona Barthels war am Donnerstag in Runde zwei der Ladies Open Schluss. Foto: Kara

Bei den 25. boso Ladies Open des TC Hechingen diktierte am Donnerstag der Regen den Spielplan. Nach Schauern und Gewittern sind erst am späten Nachmittag einige Partien möglich. Die Favoritin Anna Bondar erreicht die nächste Runde; Mona Barthel scheidet nach einem Marathonmatch aus.









Link kopiert



Mona Barthel hat im Tennissport schon sehr viel erlebt: Ihre erste Saison als Profi spielte sie 2008 und damit vor 16 Jahren. Auf der Tour hat sie über 850 Partien absolviert, elf Titel im Einzel gewonnen und stand vier Mal in der 3. Runde eines Grandslams. In dieser Woche nimmt sie an den Ladies Open in Hechingen teil und kommt durchaus mit Selbstvertrauen in die Zollernstadt.