Tennis bei den US Open: Klatsche für Siegemund - Letzte Deutsche in New York raus

Laura Siegemund ist die letzte deutsche Hoffnungsträgerin in der Einzel-Konkurrenz der US Open. Sie ist Außenseiterin und kann der Gegnerin zu wenig entgegensetzen.
New York - Wimbledon-Viertelfinalistin Laura Siegemund hat in der dritten Runde der US Open eine Klatsche kassiert und den erhofften Einzug ins Achtelfinale klar verpasst. Die 37 Jahre alte Schwäbin blieb beim 0:6, 1:6 gegen die Weltranglisten-12. Jekaterina Alexandrowa chancenlos. Damit ist auch die letzte deutsche Tennisspielerin von anfangs drei Teilnehmerinnen in der Einzelkonkurrenz des Grand-Slam-Turniers in New York ausgeschieden.