Nach der Enttäuschung im Madrid-Finale äußert Boris Becker Zweifel an Alexander Zverevs Einstellung. Was die Tennis-Legende meint und wie sie Zverevs Chancen bei den French Open einschätzt.
Berlin - Die deutsche Tennis-Legende Boris Becker hat den fehlenden Siegeswillen von Alexander Zverev in den Begegnungen mit dem Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner kritisiert. "Ich wünschte mir so bisschen mehr Kampfgeist, so bisschen mehr Aggressivität. Alle, inklusive Zverev, geben sich Sinner relativ früh geschlagen. Ausnahme Alcaraz. Die Jungs gehen gebremst, fast verängstigt in das Match", sagte Becker im gemeinsamen Podcast mit der früheren Tennisspielerin Andrea Petkovic.