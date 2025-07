Tennis: Aus persönlichen Gründen: Zverev sagt für Gstaad ab

1 Alexander Zverev wird nicht in der Schweiz antreten. Foto: Frank Molter/dpa Nach dem Wimbledon-Aus hatte Alexander Zverev eine Turnierpause bis Ende Juli angekündigt. Nun kommt auch die formelle Absage für ein Event in der Schweiz.







Gstaad - Tennisstar Alexander Zverev hat nach den Aussagen in Wimbledon über mentale Probleme seine Teilnahme beim anstehenden ATP-Turnier in Gstaad abgesagt. Dies geschehe "aus persönlichen Gründen", teilten die Organisatoren einen Tag vor der Auslosung auf der Internetseite mit. Das Sandplatzturnier beginnt am kommenden Montag nach Abschluss des Grand Slams auf Rasen in London.