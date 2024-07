Überraschung in Wimbledon: Swiatek ausgeschieden

Die Kasachin Yulia Putinzewa spielt einen Rückhand-Return.

Die polnische Tennisspielerin Iga Swiatek dominiert auf Sand. In Wimbledon ist für sie aber wieder früh Schluss.









London - Die Weltranglistenerste Iga Swiatek ist in Wimbledon in der dritten Runde überraschend ausgeschieden. Die fünfmalige Grand-Slam-Turniersiegerin musste sich beim bedeutendsten Rasen-Tennisturnier der Welt in London unerwartet der Kasachin Julia Putinzewa 6:3, 1:6, 2:6 geschlagen geben.