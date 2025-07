Die Tennis-Damen des TC 1923 Grenzach unterliegen in der Oberliga am letzten Spieltag Markdorf mit 1:8 und müssen weiter um den Ligaverbleib bangen.

Nun heißt es abwarten: Die Oberliga-Damen des TC 1923 Grenzach haben die Saison nach der 1:8-Niederlage am letzten Spieltag gegen den TC Markdorf auf dem vorletzten Rang abgeschlossen. Der direkte Abstieg wurde immer vermieden. Allerdings: Sicher ist noch nichts. Jetzt kommt es auf die Absteiger aus der Badenliga an.

Die Hoffnung, dass der TC Markdorf das letzte Saisonmatch in der Oberliga nicht mehr ganz so ernst nehmen würde, erfüllte sich nicht. Im Gegenteil. Spätestens beim Blick auf die Teamaufstellung war den Spielerinnen des TC 1923 Grenzach klar, dass es eine extrem harte Nuss zu knacken gilt.

Aus dem anvisierten Sieg, der gleichzeitig den sicheren Klassenerhalt bedeutet hätte, wurde nichts. Und es war diesmal auch keine knappe Angelegenheit. Mit 1:8 verloren die Grenzacherinnen ihre Partie auf eigener Anlage deutlich und mussten lange hoffen und bangen, bis auch das Ergebnis (1:8) der Partie zwischen der TSG TC BW Bohlsbach/ TC Weier/TC RW Gengenbach und dem TC Donaueschingen feststand.

Gäste kamen mit voller Kapelle angereist

Während der TC 1923 auf seine etatmäßige Nummer eins der Meldeliste, Ana Frommenwiler, verzichten musste, und damit nicht mit der besten Aufstellung diese alles entscheidende Partie bestreiten konnte, kamen die Gäste mit voller Kapelle angereist. So wies die Nummer fünf der Markdorferinnen in dieser Partie, Jessica Brühwiler, immerhin noch eine LK von 6,9 auf. „Da war nicht viel zu holen. Markdorf kam richtig stark“, resümierte Teamchefin Alina Oschem.

Und so war die Messe auf dem roten Sand schnell gelesen. Fünf mehr oder weniger deutliche Einzelniederlagen schlugen für die Grenzacherinnen zu Buche. Nur Alina Oschem, die an Position sechs agierte, durfte am letzten Spieltag nochmals jubeln. Gegen Marlena Schulz (LK 17,8) hatte sie leichtes Spiel – 6:1, 6:1.

Während Grenzachs angeschlagene Nummer eins, Lucia Sutter (LK 5,5), gegen Bianca Maus LK 2,2) bereits nach einem Aufschlagsspiel aufgeben musste, stand Jennifer Kunkel (LK 5,6) gegen Julie Sappl (LK 2,9) beim 1:6 und 1:6 auf verlorenem Posten. Nicht viel besser erging es Frieda Sutter (LK 6,9) gegen Vanessa Buchbinder (LK 3,8) beim 2:6 und 3:6.

Auch das Duell der beiden Viererinnen, Luzie Francke (LK 8,1) und Daria Volkova (LK 4,2), ging klar an die Gästeakteurin (2:6, 1:6). Leonie Epper (LK 9,9) hielt das Match zumindest im ersten Durchgang offen, ehe Jessica Brühwiler mit 7:6 und 6:3 die Oberhand behielt.

Heimniederlage steht schon nach Einzeln fest

Und so war bereits nach den Einzeln die Niederlage besiegelt. Die drei anschließenden Doppelpartien gingen dann ebenso klar an die Gäste. Weder das Duo Sutter/Wendt noch die Paarungen Kunkel/Oschem und Francke/Epper konnten also Ergebniskosmetik betreiben.

„Das war ein doofes Ergebnis zum Saisonende. Es war eine klare Kiste“, so Oschem. Immerhin. Weil Bohlsbach verlor, kamen die Grenzacherinnen an vorletzter Stelle ins Ziel. Und wenn es nun darum geht, dass auch der schlechtere Vorletzte der Nord- beziehungsweise Südgruppe der Oberliga absteigen muss, hat der TC 1923 Grenzach ebenfalls die besseren Karten. Auf alle Fälle richtet sich der Blick nun erst einmal auf die Badenliga, die am kommenden Wochenende ihre Runde beendet. „Wir sitzen nun auf heißen Kohlen“, so Oschem.

Einzel: L.Sutter (w.o.) - Maus 0:1, Kunkel - Sappl 2:6, 3:6, F. Sutter - Buchbinder 2:6, 3:6, Francke - Volkova 2:6, 1:6, Epper - Brühwiler 6:7, 3:6, Oschem - Schulz 6:1, 6:1. Doppel: F. Sutter/Wendt - Maus/Buchbinder 1:6, 0:6, Kunkel/Oschem - Sappl/Schulz 4:6, 0:6, Francke/Epper - Volkova/Brühwiler 1:6, 3:6.