Tennis: Alexander Zverev krönt seine Karriere – und schreibt Geschichte

Was für eine Erlösung! Olympiasieger ist Alexander Zverev längst, er gewann zwei WM-Titel und gehört seit fast einem Jahrzehnt zu den fünf besten Tennisspielern der Welt. Nur ein Erfolg bei einem der vier Grand-Slam-Turniere fehlte ihm bislang – doch auch dieser Fluch ist nun besiegt. Nach drei Final-Niederlagen (US Open 2020, French Open 2024, Australian Open 2025) holte Zverev (29) zum großen Schlag aus: Er gewann den Titel in Paris und krönte damit seine Karriere.

Alexander Zverev zeigt in Paris herausragende Leistungen Auf dem Weg ins Endspiel hat Alexander Zverev keinen Top-20-Spieler der Weltrangliste bezwingen müssen, und auch Finalgegner Flavio Cobolli war lediglich an Nummer zehn gesetzt. Daraus einen Makel konstruieren zu wollen, wäre allerdings ein übler Doppelfehler. Zum einen kann niemand etwas dafür, wenn die Konkurrenz verletzt ist, schwächelt oder überraschend scheitert. Und zum anderen hat Alexander Zverev herausragende Leistungen gezeigt, nicht zuletzt im hart umkämpften Endspiel. Bei Grand-Slam-Turnieren gibt es keine Titel, die mehr oder weniger wert sind. Alle zählen gleich viel. Punkt.

Alexander Zverev kurz nach dem verwandelten Matchball. Foto: Imago/Anadolu Agency

Alexander Zverev gehört nun neben Boris Becker, Michael Stich, Gottfried von Cramm und Henner Henkel zu den fünf deutschen Grand-Slam-Siegern, nur einer von ihnen hat vor ihm in Paris gewonnen: Der Triumph von Henkel liegt 89 Jahre zurück. Dieser Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Alexander Zverev, einem der besten Spieler der Gegenwart, Historisches gelungen ist. Und das verdient allergrößten Respekt. Völlig unabhängig davon, wer auf der anderen Seite des Netzes stand.