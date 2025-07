Nur noch zwei Partien stehen für die Herren der TSG TC 1923 Grenzach / TC Grenzach-Wyhlen in der aktuellen Badenliga-Saison auf dem Programm. Und es scheint so, als sollten es vorerst auch erst einmal die letzten beiden Spiele in dieser Spielklasse sein. Dem Team droht der direkte Wiederabstieg.

Noch ist zwar rechnerisch und theoretisch alles drin, immerhin könnten am Samstag und Sonntag noch vier Punkte eingeheimst werden, doch nach den zuletzt eher dürftigen Ergebnissen und der Tatsache, dass es personell aus vielerlei Gründen nicht rund läuft, glauben nur die kühnsten Optimisten an diese Chance.

Zumal es am Wochenende gleich gegen zwei durchaus spielstarke Gegner geht. Am heutigen Samstag ist Grenzach beim Hochrhein-Derby in Tiengen gefordert, am morgigen Sonntag gastiert der TC Schönberg Freiburg am Gmeiniweg. Während Tiengen mit ausgeglichener Bilanz (6:6-Punkte) auf Rang fünf steht, grüßen die Schönberger mit 10:4-Zählern von Platz drei. Da ist sogar Rang eins noch in Reichweite.

Mit einem Sieg und fünf Niederlagen liegt Grenzach an vorletzter Stelle. Und zumindest noch eine Mannschaft müssten Arian Hasas & Co. überholen, um auch in der kommenden Runde in der Badenliga aufzuschlagen.

„Es wird schwer, die Klasse zu halten“, meint Thilo Kaltenbach, der Vorsitzende des TC 1923 Grenzach. Das sei nun aber keineswegs eine Überraschung. „Dass es schwer werden würde, wussten wir bereits vor der Saison. Meine Aussagen waren schon damals kein Understatement oder so.“

Das liegt vor allem daran, dass die Grenzacher bislang nie aus dem Vollen schöpfen konnten und es auch am letzten Spielwochenende nicht können. Berufliche Verpflichtungen (Maxime Mora, Jacob Kahoun) oder auch verletzungsbedingte Absagen von fest eingeplanten Schweizer Cracks sorgten dafür, dass gegen die permanent stark aufstellenden Gegner am Ende meist kein Kraut gewachsen war. Auch nicht am vergangenen Wochenende im vermeintlich vorentscheidenden Duell gegen Leimen.

Wenn es am Ende nicht reichen sollte, dann sei das eben so. „Ein Abstieg ist kein Beinbruch für uns, denn, wie schon erwähnt, ist die Oberliga wohl die richtige Spielklasse für uns. Zumal ja auch unsere Zweite den Sprung dorthin geschafft hat.“

„Wir freuen uns auf die letzten beiden Spiele. Es sind zwei Derbys. Zu beiden Vereinen pflegen wir ein freundschaftliches Verhältnis“, sagt Kaltenbach. Eines sei aber schon jetzt klar, Egal, wie es ausgeht, man werde die Saison wie immer mit einer Abschlussfeier auf der Anlage beenden.