Tennis: Abbruch am Abend: Zverev droht frühes Wimbledon-Aus

Alexander Zverev spielt am Dienstag seine Erstrundenpartie zu Ende. Foto: Alastair Grant/AP/dpa Als einziges Grand-Slam-Turnier hat Wimbledon eine Sperrstunde. Deshalb kann Alexander Zverev seine Erstrundenpartie nicht beenden - und braucht nun am Dienstag eine Leistungssteigerung.







London - Alexander Zverev muss beim Rasen-Klassiker in Wimbledon um das Weiterkommen zittern und in seiner Erstrundenpartie nachsitzen. Die Auftaktpartie des Tennis-Weltranglistendritten gegen den Franzosen Arthur Rinderknech wurde beim Stand von 6:7 (3:7), 7:6 (10:8) wegen der Sperrstunde beim Grand-Slam-Turnier am späten Abend um 22.54 Uhr Ortszeit abgebrochen. Das Spiel muss nun am Dienstag fortgesetzt werden.