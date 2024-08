Tennenfest in 24-Höfe

1 In der Scheune des Struthofs haben mehrere hundert Gäste Platz. Foto: Christiane Frey

Wenn ganz 24-Höfe auf den Beinen ist, Ortsvorsteher und Bürgermeister am Zapfhahn stehen, um zahlreiche durstige Gäste zu versorgen, dann ist es wieder soweit: Das Tennenfest steht an. Es wird alle zwei Jahre drei Tage lang gefeiert.









Das Tennenfest in 24-Höfe ist Kult – nicht nur in der Region, sondern weit darüber hinaus. Ein deutliches Zeichen hierfür sind schon die vielen Autos mit Kennzeichen von außerhalb des Kreises, die auch in diesem Jahr auf dem weitläufigen Gelände geparkt waren.