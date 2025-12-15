Tennenbronner Krippen: Weihnachten heute mit Google-Maps statt Morgenstern
Im Heimathaus werden die Krippen gezeigt. Foto: Heimathaus

Was wäre, wenn Jesus heute geboren wäre? Wie würden seine Eltern leben? Kinder der Grundschule Tennenbronn haben zusammen mit ihrer Lehrerin Kerstin Heinlein darüber nachgedacht.

Entstanden sind daraus große Papierkrippen - eine im grünen Tennenbronn und eine im trockenen Bethlehem, jeweils mit den derzeitigen Lebensumständen der Region. Aber auch in die Zukunft blickten die Kinder und modellierten ihre Vorstellungen vom Jahr 2500 auf dem Mars. Unter dem Titel „Jesses Maria“ waren die Werke am vergangenen Sonntag im Tennenbronner Heimathaus zu bestaunen. Ein Film erklärte die Ideen der Kinder. Unter Anleitung von Heinlein bestand für die kleinen Besucher der Ausstellung die Möglichkeit, neue Bilder und Figuren zu malen und auszuschneiden. Mit Feuereifer waren die Kinder zugange und es entstanden viele neue kreative Werke.

 

Zur Tradition bei der Weihnachtsausstellung im Heimathaus ist das gemeinsame Singen geworden. Das Trio Birgit, Bob und Manne verstand sich auf eine meisterhafte „Stubenmusik“ - Glühwein, Punsch, Weihnachtsgebäck und Bratäpfel taten ein übriges. So verbrachten etliche Gäste einen kompletten vorweihnachtlichen und stimmungsvollen Nachmittag im Heimathaus.

Weitere Präsentation der Krippen

Weitere Öffnungstage über Weihnachten sind der 28.12.2025 mit Annemarie und Lisa und der 04. Januar mit der Grießhaber-Family, jeweils von 14 - 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

 