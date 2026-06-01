Tennenbronner Heimathaus: Wie sich die Hochzeit änderte

1 Prachtvolle Bauern-Hochzeitsgesellschaft vor der Krone. Foto: Tennenbronner Heimathaus Der Sonntag, 7. Juni, steht im von 14 bis 17 Uhr geöffneten Heimathaus unter dem besonderen Thema „Hochzeitsbilder im Wandel der Zeit“.







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Es geht dabei um die Frage, was alte Hochzeitsbilder über die Familie, das Brautpaar, die Hochzeitsbräuche und die Mode erzählen. Außerdem: Wie kamen die alten Fotos zustande? Wie veränderte sich die Technik, die Ansprüche und die Rolle des Hochzeitsfotografen? Beim Themensonntag im Heimathaus werden viele alte Fotos gezeigt und erläutert. Beginn des Vortrages ist um 14.30 Uhr.