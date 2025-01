1 Mit 16,3 Millionen monatlichen Nutzern ist Temu in Deutschland beliebter als irgendwo sonst in der Europäischen Union. Foto: IMAGO/Guido Schiefer/IMAGO/Guido Schiefer

Billig, billiger, Temu: Die chinesische Handelsplattform lockt mit Produkten zu Schnäppchenpreisen. Allerdings sind diese teils nicht ungefährlich.









Der Onlinehandel boomt nach wie vor – und mit Temu buhlt inzwischen ein weiterer Anbieter um Kundinnen und Kunden in Deutschland. Auf der chinesischen Plattform wird so gut wie alles angeboten. Zwar häufig zu Spottpreisen, dafür auch meist in minderer Qualität.