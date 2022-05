1 Die Bilder von Gloria und Nikola Glumac entstanden vor Beginn der Staffel. Ob es diese nochmal geben wird? Foto: Frank Fastner/RTL

"Auf mein Kommando lassen alle die Hose runter": Gloria Glumac aus Rottenburg meint es bei der jüngsten Folge der vierten Staffel von "Temptation Island" mit ihrer Racheaktion ernst. Das Nacktbaden geht in die nächste Runde.















Rottenburg - Denn: Ihr Ehemann Nikola hatte bereits in der ersten Folge des RTL-Reality-Formats blank gezogen und nackt in der Ägäis gebadet. Von den Bildern war die 28-Jährige beim Lagerfeuer schockiert und weinte bitterliche Tränen – kündigte aber eine Rache-Plan an. Dieser wurde nun umgesetzt. Auf einem Partyboot mussten die Single-Männer zunächst ihre Hinterteile den kritischen Augen der vergebenen Frauen präsentieren. Anschließend gab es eine Bewertung der nackten Männerhaut auf einer Skala von eins bis zehn, ehe die Badehose vollends ihren Dienst quittierte.

Nacktbaden der Single-Männer

Nichts wie ab ins Wasser – die Rottenburgerin und ihre Kolleginnen blieben aber in der Bademode. Gloria fehlten die Worte: "Das ist unglaublich und so verrückt." Aber: "Allererste Sahne", wie die 28-Jährige den Ausflug bewertet. Niko ahnt noch nichts von den Bildern seiner Gattin mit den Verführern und feiert weiter Tag und Nacht durch.

Die RTL-Produktion hat sich selbstverständlich auch was für die Männervilla einfallen lassen. Es wird gespielt und zwar – wie könnte es anders sein – Beerpong im Mix mit Wahrheit oder Pflicht. Jeder Becher, gefüllt mit kühlem Bier, hat zusätzlich eine Aufgabe zu bieten. Zum Beispiel: "Zieh ein Kleidungsstück aus." Blöd nur, wenn die Badehose das einzige Stoffteil am Körper ist. Erneut gibt es Single-Frauen im Adamskostüm zu sehen. Nikola Glumac trifft es da schon fast gnädig. Bewertet werden muss, wer das schönste Hinterteil hat.

"Macht mal ordentlich Party"

Der Rottenburger kommentiert: "Die Zeit hier muss man einfach genießen. Das ist ein Spiel, da muss man einfach mitmachen." Aus diesem Anlass hat Moderatorin Lola Weippert die beiden Villen besucht und den Männern ob deren Verhalten ins Gewissen gesprochen. Das Spiegelbild in der Frauenvilla: "Macht mal ordentlich Party. Die Männer lassen es richtig krachen", so der Appell der Rottweilerin.

Bisher war das Partyleben der vergebenen Frauen im Gegensatz zu deren Männern auf Sparflamme gelaufen. Das soll sich ab sofort ändern. Gloria macht den Auftakt und lässt sich von Verführer Dave massieren. "Ich kann es mir auch gönnen. Niko wurde schon 1000-mal massiert und mit Sonnencreme eingeschmiert", rechtfertigt sich die 28-Jährige. "Der kann ruhig sein."

Niko auf der Suche nach Wertschätzung

Niko kämpft mit ganz anderen Problemen: Im Gespräch mit Moderatorin Weippert macht er deutlich, was er von dem Beziehungstest mitnehmen möchte. "Ich lerne mich wertzuschätzen." Zuhause habe ihn Gloria oft als "Loser" oder "Null" beleidigt. "Das hat ein Ende. Ich werde das Gespräch suchen", kündigt Niko an. Auch in der Reality-Show hat die 28-Jährige ihren Gatten bereits mehrfach beleidigt. Ob die Beziehung noch eine Basis habe, bohrt Weippert beim gebürtigen Serben nach: "Ich liebe Gloria über alles. Ich vermisse sie so sehr." Wenn das kein Liebesbeweis ist.

Er komme jedenfalls durch "Temptation Island" stärker zurück. Ganz so harmonisch geht es bei den weiteren Paaren nicht zu. Jessi ist noch immer schockiert vom Kuss ihres Freundes Abdu. Gloria animiert: "Wir lassen jetzt richtig die Hütte brennen." Und tatsächlich: Nicht nur in der Männervilla fließt der Alkohol in Strömen. Die vergebenen Frauen freunden sich mit dem Partyleben an und starten die erste richtige Poolparty. Bei den Männern selbstredend das gleiche Bild. Nur dass dort eine Pyjama-Party in Häschen-Kostümen gefeiert wird.

Niko: "Eine geile Zeit haben"

Bedeutet: Auch hier hat man wieder wenig an und bis die Hüllen fallen, dauert es nicht lang. Die Single-Frauen tanzen und geben alles, die vergebenen Männer für sich zu gewinnen. Niko will – wie er selbst betont – aber einfach "eine geile Zeit haben".