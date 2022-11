3 Auf Instagram sieht man bei Gloria keine Spur von Trennungsschmerz – wie hier mit einem Foto aus Nizza, das sie am 16. September gepostet hat. Foto: Glumac

Den Beziehungstest hat das Rottenburger Ehepaar Gloria und Nikola zwar bestanden – Monate später trennen sie sich dann allerdings doch. Wie sehr hat die Teilnahme an Temptation Island die Beziehung belastet?















Rottenburg - Fremde Frauen liegen im Bett des Partners oder gehen mit ihm auf Dates, abends fließt Alkohol und die Hemmschwelle sinkt. Nicht selten fallen verletzende Aussagen über die eigene Beziehung oder die vergebenen Teilnehmer tanzen eng umschlungen – mit attraktiven Singles.

Diese Szenen zeigt auch wieder die aktuelle Staffel von Temptation Island VIP, die auf RTL + ausgestrahlt wird. Erneut stellen sich vier Paare dem ultimativen Treue-Test. Die Rottenburgerin Gloria hat all das bereits selbst erlebt. In der vierten Staffel im vergangenen Dezember hat sie mit ihrem Mann Nikola an der Sendung teilgenommen. Mit unserer Redaktion spricht sie über die frische Trennung und darüber, wie die Teilnahme an Temptation Island auch Monate später noch in ihrer Beziehung eine Rolle gespielt hat.

Im Streit macht sich das Paar Vorwürfe

"Während der Ausstrahlung der Sendung hatten wir Probleme", erzählt Gloria. Von außen seien viele negative Meinungen auf das Ehepaar eingeprasselt, das habe die Ehe damals sehr belastet. Aus diesem Grund hätten die beiden oft gestritten. Das habe die Beziehung unter anderem kaputt gemacht. Nach der Wiedersehenssendung wirkte zwar alles noch recht harmonisch zwischen den beiden, aber immer wieder "haben wir uns im Streit gegenseitig vorgehalten, was vorgefallen ist". Das sei dann hin und wieder "eskaliert".

Niko habe immer wieder während des Streits kritisiert, was Gloria während der Sendung gesagt hat und sie, was er getan hat. So hat die Rottenburgerin ihren Mann in der Sendung beispielsweise als dumm und unselbstständig bezeichnet, er dagegen ist mit Verführerinnen nackt baden gegangen.

Gloria und Niko begegnen sich manchmal noch

Im August hat sich das Ehepaar das erste Mal getrennt, anschließend hatte es eine On-Off-Beziehung. Vor wenigen Wochen hat Gloria dann aber den endgültigen Schlussstrich gezogen, die Beziehung beendet und Niko aus ihrer Wohnung "geworfen". Ist die Teilnahme an Temptation Island ein Grund für die Trennung? Sie habe schon einen Teil dazu beigetragen, räumt Gloria ein.

Ab und zu laufen sich die beiden noch über den Weg, wenn Niko ins Fitnessstudio geht oder die gemeinsamen Hunde sehen möchte. Nach der Fernseh-Sendung hat sich die Rottenburgerin zudem ein eigenes Pferd angeschafft. Das Verhältnis zwischen den beiden sei "okay", so Gloria.

"Ich habe meinen Frust mit Worten ausgedrückt"

In der jetzigen Staffel ist mit Christina Dimitriou eine Teilnehmerin schon zum zweiten Mal bei Temptation Island mit dabei – diesmal mit einem anderen Partner. Käme das für Gloria auch infrage? "Ja, aber dann würde ich es ähnlich machen wie Niko." Sie würde dann weniger reden und mehr die Zeit genießen. Während der Sendung habe sie sich oft gewünscht, sich an Niko mit ähnlichen Aktionen zu rächen. "Ich habe allerdings viel runtergeschluckt und meinen Frust mit Worten ausgedrückt." Und das habe auch etwas Positives: Denn die Rottenburgerin ist davon überzeugt, dass sich das Ehepaar auf diese Weise in eine Abwärtsspirale begeben hätte und es zum Betrug gekommen wäre.

Produktion hat Verhalten provoziert

Während der Dreharbeiten seien die Emotionen "extrem", berichtet Gloria rückblickend. Sie habe das Gefühl, dass die Produktion sie ein bisschen "manipuliert" habe. Es seien "taktisch, rhetorische Fragen" gestellt worden und man habe sie nie gebremst. "Erst als mir eine Person gesagt hat, dass das, was ich sage ›heftig‹ ist, habe ich mein Verhalten reflektiert", sagt sie.

In der jetzigen Staffel feiern die Männer wilde Partys, lassen sich von den Verführerinnen regelmäßig in der Nähe des Intimbereichs massieren oder einen Lap-Dance geben. Die vergebenen Frauen verhalten sich dagegen zurückhaltender. "Ich glaube, das liegt daran, dass viele Männer generell nicht so viel nachdenken", sagt Gloria.

Frauen verhalten sich zurückhaltender

Oftmals leben sie nach dem Motto "aus den Augen aus dem Sinn". Viele Männer würden ihr eigenes Verhalten nicht so intensiv reflektieren wie Frauen. Gloria: "Wenn ich mit Verführern nackt ins Meer gesprungen wäre, hätte Niko das bestimmt nicht cool gefunden."

Auch in der aktuellen Staffel feiert Tommy Pedroni ausgelassen mit den Verführerinnen, aber bricht in Tränen aus, als er sieht, dass ein Verführer den Arm um seine Freundin legt. Diese Reaktion ist aus Glorias Sicht übertrieben.

Niko fokussiert sich beruflich auf Instagram

Im Gespräch wirkt die Rottenburgerin gefestigt, sie spricht mit einer gewissen Distanz über die Beziehung. Und wie sieht es beruflich bei Gloria aus? Sie macht aktuell ihren Personalfachwirt, arbeitet in Vollzeit als Recruiting-Spezialistin und auf 450-Euro-Basis als Social-Media-Managerin. Anders als Niko, der derzeit "nur Instagram macht". In Zukunft könnte sich die Rottenburgerin wieder vorstellen, an einer TV-Sendung teilzunehmen. Jetzt erstmal habe die Trennung allerdings viele Pläne durchkreuzt. "Ich muss mich neu sortieren und strukturieren."