Temptation Island – der Treuetester: Luxus und Sonne – Ex-Spieler des FC 08 Villingen verführt auf Kreta Frauen

Sonne, Luxus und Emotionen – das verspricht die Reality-Show Temptation Island. Dabei stellt auf Kreta auch ein Ex-Spieler des FC 08 die Beziehung von Paaren auf die Probe.
„So Leute. Das Warten hat ein Ende. Endlich kann ich es vermelden, euch das Geheimnis sagen. Ich bei bei der achten Staffel von Temptation Island dabei. Ob und wie ich verführt habe, seht ihr aber dem 24. März bei RTL+. Die Staffel wird auf jeden Fall wild. Die Beziehungen wurden getestet“, verkündete Flavio Santoro vor rund zwei Monaten, dass er bei der Reality-Show als einer der elf Verführer ausgewählt wurde.