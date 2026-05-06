Temptation Island – der Treuetester: Luxus und Sonne – Ex-Spieler des FC 08 Villingen verführt auf Kreta Frauen

Sonne, Luxus und Emotionen – das verspricht die Reality-Show Temptation Island. Dabei stellt auf Kreta auch ein Ex-Spieler des FC 08 die Beziehung von Paaren auf die Probe.

„So Leute. Das Warten hat ein Ende. Endlich kann ich es vermelden, euch das Geheimnis sagen. Ich bei bei der achten Staffel von Temptation Island dabei. Ob und wie ich verführt habe, seht ihr aber dem 24. März bei RTL+. Die Staffel wird auf jeden Fall wild. Die Beziehungen wurden getestet“, verkündete Flavio Santoro vor rund zwei Monaten, dass er bei der Reality-Show als einer der elf Verführer ausgewählt wurde.

Die Verführer und Verführerinnen sollen die vergebenen Kandidatinnen und Kandidaten auf die Probe stellen und herausfinden, wie stark die Beziehungen wirklich sind.

Temptation Island

Bei der achten Staffel von Temptation Island stellen also Paare ihre Liebe und Treue auf die Probe. An einem exotischen Urlaubsort – in dieser Staffel auf Kreta – für zwei Wochen voneinander getrennt, treffen sie auf sexy Singles in einer luxuriösen Villa. Diese versuchen die Vergebenen zu verführen und schaffen so extreme Bedingungen.

Die Gefahr eines Seitensprungs schwingt bei dieser Reality-Show, moderiert von Janin Ullmann, mit. Es ist für die Paare also ein echter Treuetest. Seit dem 24. März läuft die achte Staffel „Temptation Island“ auf RTL+ mit insgesamt 13 Episoden.

Nach zwei Wochen treffen die Paare bei einem emotionalen Wiedersehen am Lagerfeuer aufeinander.

Der Fußballer

Flavio Santoro kam von der TSG Backnang zur Regionalliga-Saison 2024/25 in den Villinger Friedengrund. Der heute 24-Jährige bestritt 13 Spiele für den FC 08 in der Regionalliga sowie im DFB- und im SBFV-Pokal, dazu kamen zwei Einsätze für die U21 (1 Tor). Im Januar 2025 schloss sich Santoro wieder der TSG Backnang an.

18 Partien bestritt Santoro in der Regionalliga-Saison 2020/21 für die SG Sonnenhof Großaspach, für die er auch zwei Spiele in der 3. Liga absolvierte. In dieser Saison hat der Stürmer bereits neun Treffer für Backnang bejubelt. Am Dienstag hat Flavio Santoro seinen Vertrag an den Etzwiesen bis 2028 verlängern.

Danilo Cristilli

Flavio Santoro ist nicht der einzige Ex-Nullachter, der sich bei einer Reality-Show versucht. Der ehemalige Villinger Stürmer Danilo Cristilli war zunächst bei Love Island „Heiße Flirts & wahre Liebe“ (2019) zu sehen. Cristillo spielte zudem in der Daily-Soap Köln 50667 (2020) mit. 2023 war er Kandidat bei Are You The One. 2024 folgte Love Island VIP.

Danilo Cristilli schaffte es 2015 über die U19 in die erste Mannschaft des FC 08 Villingen. 2018 verließ er die Nullachter. Zuletzt coachte der 29-Jährige den Bezirksligisten Dornhan.