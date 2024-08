Tempoverstöße in Mariazell

1 In Mariazell und Locherhof wurden Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. (Symbolfoto) Foto: S. Engels - stock.adobe.com

In der Sitzung des Gemeinderats berichtete Bürgermeister Franz Moser über die Ergebnisse der stationären Geschwindigkeitsanlage in der Hardter Straße.









In den Monaten April und Mai wurden in der Hardter Straße in Mariazell ortseinwärts (von Hardt kommend) insgesamt 37 971 Fahrzeuge gemessen. Davon mussten 103 Fahrzeuge beanstandet werden, weil sie die zulässigen 50 Stundenkilometer überschritten.